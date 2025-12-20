В Майами в выходные пройдет новый раунд российско-американских переговоров

В Майами в эти выходные пройдут переговоры российской и американской делегаций по вопросу урегулирования конфликта на Украине, сообщают американские СМИ.

Российскую делегацию возглавит руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев, постоянный участник неформальных переговоров Москвы и Вашингтона. Со стороны США будут участвовать спецпредставитель президента Америки Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. При этом в Майами находится поместье самого Трампа, но может ли он присоединиться к диалогу – неизвестно.

Американская сторона пока никак не комментировала заявления российского президента Владимира Путина, сделанные накануне во время "прямой линии". Между тем, ряд из них может внести коррективы в существующие предложения по мирному урегулированию. Например, российский президент заявил, что в выборах президента Украины должны участвовать граждане этой страны, находящиеся сейчас на территории России, и что голосование для них тоже должно быть организовано на территории РФ.