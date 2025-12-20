Американцы предложили прямой формат переговоров с участием Украины, США, России и, возможно, Европы, - Зеленский

Американцы предложили прямой формат переговоров с участием Украины, США, России и, возможно, Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вероятно, предложение было озвучено украинской делегации на консультациях в Майами. Сегодня там же американская сторона проводит переговоры уже с российской делегацией.

Между тем, источники Reuters заявляют, что прямые переговоры между Россией и Украиной непосредственно по плану Трампа (а не в стамбульском формате) пока исключены.

На пресс-конференции по итогам встречи с португальским премьер-министром Зеленский также заявил, что мирного соглашения между Россией и Украиной "может и не быть". "Его [мирного соглашения] может не быть, его сегодня нет. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, а когда подписана лидерами, когда ***** остановлена", - пояснил Зеленский.