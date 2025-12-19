Россия готова подумать над обеспечением безопасности на выборах на Украине

Президент Владимир Путин во время подведения итогов года высказался о возможном проведении выборов на Украине и введении в стране внешнего управления.

"Что касается выборов, режима управления. Это прозвучало с моей стороны, но это – гипотетически и в целом, если бы была воля у западных стран. Выборы. Мы слышим заявления руководителей режима, что они настаивают, чтобы западные страны гарантировали безопасность. Мы проводили (в условиях СВО) и президентские, и муниципальные выборы. Их пытались сорвать, чтобы подорвать внутреннюю стабильность", - сказал Путин.

Он привёл в пример ситуацию в ДНР, когда люди укрылись от обстрела, а потом вышли и продолжили стоять в очереди на голосование. То есть если бы на Украине хотели, то провели бы выборы.

"Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность выборов на Украине. Например, не бить вглубь территории в день голосования. В России живут 5-10 млн граждан Украины. Мы вправе потребовать, чтобы живущим в России украинцам дали проголосовать на территории России. Вопрос не праздный", - сказал Путин.