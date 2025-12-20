Сергей Ситников сферу обеспечения лекарствами в Костромской области обозначил как особое направление соцполитики

20 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Здравоохранение Костромская область
Фото: Накануне.RU

Сергей Ситников сферу обеспечения лекарствами в Костромской области обозначил как особое направление соцполитики

В ходе состоявшейся Прямой линии Президент Владимир Путин, отвечая на одно из обращений, подчеркнул, что есть сферы жизнеобеспечения, в которых необходимо осуществлять сдерживание цен, при этом обеспечивая доступность товаров. В частности, это обеспечение медикаментами.

(2025)|Фото: kremlin.ru

Губернатор Сергей Ситников сферу обеспечения лекарствами в Костромской области обозначил как особое направление социальной политики. В течение двух лет в регионе по инициативе главы области реализуется проект по развитию собственной, стационарной модели мини-аптек при фельдшерско-акушерских пунктах. Осуществить проект помогло решение губернатора о сохранении в области собственной государственной аптечной базы.

(2025)|Фото: adm44.ru

Проект мини-аптек в ФАПах уже распространен на большинство муниципалитетов Костромской области. Это позволило увеличить количество точек продажи лекарств более чем вдвое, тем самым обеспечив жителей небольших поселений лекарствами по более низким ценам.

Налажена система, при которой фельдшеры самостоятельно формируют заявки на основе запросов пациентов. Функционирует чёткая логистика, ежедневно происходит отгрузка, что гарантирует быстрые поставки со склада через районные больницы прямо в ФАП. Годовая выручка от продажи лекарств в фельдшерских пунктах выросла с 1,5 до 7,7 млн рублей, что наглядно показывает высокую востребованность услуги.

Сдерживать цены в Костромской области также помогают опережающие закупки. При этом удается сохранять неснижаемый запас лекарств по доступным ценам.

Так, в 2025 году на реализацию программ льготного лекарственного обеспечения граждан было предусмотрено средств федерального и областного бюджетов в размере более 1,7 миллиарда рублей. Опережающие закупки медикаментов осуществили на всю сумму, что позволило обеспечить стабильность лечения пациентов.

Аптека(2022)|Фото: Накануне.RU

Наличие постоянного запаса медикаментов по основным фармацевтическим группам обеспечено на период от 4 до 5 месяцев.

Всего аптечная сеть «Губернская» насчитывает 60 аптек во всех муниципалитетах Костромской области, которые расположены в том числе и в удаленных населенных пунктах. Всего в ассортименте насчитывается более 5000 наименований медикаментов — льготные, рецептурные препараты, а также лекарства, отпускаемые без рецепта.

Теги: путин, сергей ситников, доступность лекарств, аптеки, фап, медикаменты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети