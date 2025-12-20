Сергей Ситников сферу обеспечения лекарствами в Костромской области обозначил как особое направление соцполитики

В ходе состоявшейся Прямой линии Президент Владимир Путин, отвечая на одно из обращений, подчеркнул, что есть сферы жизнеобеспечения, в которых необходимо осуществлять сдерживание цен, при этом обеспечивая доступность товаров. В частности, это обеспечение медикаментами.

Губернатор Сергей Ситников сферу обеспечения лекарствами в Костромской области обозначил как особое направление социальной политики. В течение двух лет в регионе по инициативе главы области реализуется проект по развитию собственной, стационарной модели мини-аптек при фельдшерско-акушерских пунктах. Осуществить проект помогло решение губернатора о сохранении в области собственной государственной аптечной базы.

Проект мини-аптек в ФАПах уже распространен на большинство муниципалитетов Костромской области. Это позволило увеличить количество точек продажи лекарств более чем вдвое, тем самым обеспечив жителей небольших поселений лекарствами по более низким ценам.

Налажена система, при которой фельдшеры самостоятельно формируют заявки на основе запросов пациентов. Функционирует чёткая логистика, ежедневно происходит отгрузка, что гарантирует быстрые поставки со склада через районные больницы прямо в ФАП. Годовая выручка от продажи лекарств в фельдшерских пунктах выросла с 1,5 до 7,7 млн рублей, что наглядно показывает высокую востребованность услуги.

Сдерживать цены в Костромской области также помогают опережающие закупки. При этом удается сохранять неснижаемый запас лекарств по доступным ценам.

Так, в 2025 году на реализацию программ льготного лекарственного обеспечения граждан было предусмотрено средств федерального и областного бюджетов в размере более 1,7 миллиарда рублей. Опережающие закупки медикаментов осуществили на всю сумму, что позволило обеспечить стабильность лечения пациентов.

Наличие постоянного запаса медикаментов по основным фармацевтическим группам обеспечено на период от 4 до 5 месяцев.

Всего аптечная сеть «Губернская» насчитывает 60 аптек во всех муниципалитетах Костромской области, которые расположены в том числе и в удаленных населенных пунктах. Всего в ассортименте насчитывается более 5000 наименований медикаментов — льготные, рецептурные препараты, а также лекарства, отпускаемые без рецепта.