Названы самые популярные в России породы собак за 2025 год

Названы самые популярные у россиян породы собак в уходящем году. На первом месте оказался немецкий шпиц, на втором – чихуахуа, замыкают тройку лидеров вельш-корги пемброк, об этом сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).

В топ-10 самых популярных пород вошли также пудель, немецкая овчарка, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, йоркширский терьер, лабрадор-ретривер, среднеазиатская овчарка и джек-рассел-терьер, передает ТАСС. А вот сиба-ину в этом году вылетел из десятки самых популярных – находится на 11-й позиции.

В РКФ подчеркивают, что три первых позиции остаются неизменными уже несколько лет. А вот пудель показал самых значительный рост – поднялся на две позиции. Кинологи связывают это с трендом на урбанизацию и, как следствие, ростом спроса на неприхотливых собак-компаньонов для городских условий. Пудель почти не линяет, не имеет запаха при должном уходе, отличается интеллектом и обучаемостью.

В ноябре 2025 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил в ходе опроса, что у 70% россиян есть одно или несколько домашних животных, 42% хотят завести питомца в будущем. Собаки есть у 48% владельцев домашних животных.

В половине случаев животных покупают, либо они были подарены. Треть питомцев (35%) были найдены на улице и только 8% забраны из приюта или у волонтеров. Социологи обращают внимание на то, что это "не столько про масштаб проблемы бездомных животных, сколько про недостаточную культуру приютов".

Что касается тех россиян, у которых нет животных, то главным препятствием они называют отсутствие возможности оставить питомца на время отпуска, командировки и других поездок.

Описали владельцы домашних животных и свои расходы: 43% тратят в месяц более 3 тыс. руб. на товары для животных. Основные статьи расходов - корм, лакомства, средства от паразитов и лекарства, а также наполнители для туалетов, товары для ухода и груминга, игрушки. При этом посещение ветеринара стало самой востребованной услугой, почти половина владельцев посещали ветклинику за последние полгода.