У 70% россиян есть домашние животные

У 70% россиян есть одно или несколько домашних животных. 42% хотят завести питомца в будущем. Самым популярным животным является кошка (79%), собаки есть у 48% владельцев животных, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В половине случаев животных покупают, либо они были подарены. Треть питомцев (35%) были найдены на улице и только 8% забраны из приюта или у волонтеров. Социологи обращают внимание на то, что это "не столько про масштаб проблемы бездомных животных, сколько про недостаточную культуру приютов".

Что касается тех россиян, у которых нет животных, то главным препятствием они называют отсутствие возможности оставить питомца на время отпуска, командировки и других поездок.

Описали владельцы домашних животных и свои расходы: 43% тратят в месяц более 3 тыс. руб. на товары для животных. Основные статьи расходов - корм, лакомства, средства от паразитов и лекарства, а также наполнители для туалетов, товары для ухода и груминга, игрушки. При этом посещение ветеринара стало самой востребованной услугой, почти половина владельцев посещали ветклинику за последние полгода.

81% россиян кормят питомцев специализированным сухим кормом, 58% — влажным.