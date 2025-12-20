В Приднестровье ждут повторения энергокризиса этой зимой

В Приднестровье этой зимой возможно повторение энергокризиса, непризнанная республика может остаться без газа, заявил глава ПМР Вадим Красносельский. Ранее парламент ПМР утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения, вызванного сокращением поставок газа, передает РИА Новости.

"Существует определенный механизм поставок природного газа и система расчетов. В конце ноября ухудшилась ситуация, связанная с осуществлением расчетов на территории Европейского союза", - пояснил глава республики.

По его словам, геополитическая ситуация заставляет Приднестровье жить в условиях постоянного риска снижения поставок газа до критически низкого уровня.

В прошлом году в регионе также вводился режим ЧС.

Приднестровье обеспечивает газом венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG, являющаяся "дочкой" частной швейцарской корпорации MET Group.