RCC Gym признан главным «Открытием года» в Екатеринбурге

Сегодня Администрация Екатеринбурга подвела итоги масштабного конкурса лучших спортивных организаторов «Место старта», которые в 2025 году стали ориентиром для всей индустрии. города.

Одной из главных наград стала номинация «Открытие года». Эксперты единогласно выбрали победителем спортивный комплекс нового поколения RCC Gym, открывшийся этим летом в спортивном квартале «Архангел Михаил». Это масштабный зал, построенный Русской медной компанией, объединивший лучшие возможности для тренировок по фитнесу, бегу, кроссфиту и единоборствам, доступные для всех желающих.

Отметим, что история конкурса берет начало в 2023 году, когда менеджмент Департамента спорта Екатеринбурга решил создать единую площадку для тех, кто делает спорт.