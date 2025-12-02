На Урале многодетного отца судят за гибель троих детей в пожаре

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о гибели троих детей в пожаре. Обвиняемым является их отец.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Белоярского района. Уральца обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Как показало расследование, на принадлежащем его супруге участке в дачном некоммерческом товариществе "Златобор" мужчина самостоятельно построил жилой дом, и, не имея специальных знаний и образования, произвел монтаж электросети.

Согласно материалам дела, электросеть работала в аварийном режиме, однако многодетный отец не принял мер к устранению неисправности. В результате в ночь с 4 на 5 сентября это привело к возгоранию и пожару в доме.

В огне погибли трое детей обвиняемого: двое мальчиков 5 и 11 лет, а также 7-летняя девочка. Еще трое детей 9, 12 и 14 лет, которые смогли выбраться из охваченного огнем дома, были госпитализированы. 1,5-годовалый ребенок не пострадал.

Как отметили в прокуратуре, сам отец признал свою вину. Сейчас его уголовное дело направлено в Белоярский районный суд.