Уральский техникум "Рифей" оштрафован на 400 тысяч за нарушения пожарной безопасности

Уральский техникум "Рифей" оштрафован за повторное несоблюдение требований пожарной безопасности. Такое решение сегодня вынес Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в суде, государственным инспектором в общежитии техникума были установлены нарушения пожарной безопасности. Они создают угрозу людям, проживающим в этом здании. При этом ранее учреждение уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное нарушение, которое до сих пор не устранено.

С 22 октября 2025 года эксплуатация здания общежития техникума "Рифей" временно запрещена. Постановлением суда учреждению назначен штраф в 400 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в Свердловском областном суде.

