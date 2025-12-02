Идет неуклонное снижение уровня базовой подготовки студентов

В течение минимум последних 20 лет идет неуклонное снижение уровня базовой подготовки приходящих студентов, которые не знают азов. Об этом пишет завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева Алексей Лопатин..

Он отмечает, что ему не нужны никакие заумные методики от министерств и ведомств, так как результаты он наблюдает на практике. В типовых вопросах по математике и физике видна продолжающаяся деградация образования: студенты все хуже понимают теорию и все хуже умеют ее применять. А ведь математика и физика - это базовые для любого инженера дисциплины.

Одной из причин деградации образования является банальная нехватка школьных учителей. Они часто ведут не свои предметы в ущерб качеству, о котором лучше не говорить. Перегрузка учителей приводит к тому же результаты. Но это имеет место и в вузах. Уровень современного профессорско-преподавательского состава в них сильно просел. Молодые преподаватели воспитаны в иной системе. А кроме того, зарплаты в вузах таковы, что "только очень редкий и, наверное, ленивый преподаватель не подрабатывает в одном, а то и в нескольких местах". Получается, что вместо обучения студентов преподаватель занят своими подработками.

Государство же подменило в образовании сущностные вопросы формальным. Бюрократическая машина интересуется не реальным уровнем образования, а наличием бумаг. Есть бумаги, сделанные по правильной форме, - значит, все хорошо. Но на деле в образовании все совсем не так, как это получается по формальным показателям, заключает Лопатин.

Как показал опрос ВЦИОМ начала 2025 года, профессиональный уровень выпускников вузов сегодня ниже, чем это было 15-20 лет назад. На вопрос, как изменился уровень профессиональной подготовки выпускников, мнение склоняется в сторону ухудшения (39% против 25% считающих наоборот). Причем результаты намного ухудшились по равнению с 2015 годом, когда только 28% считали, что уровень выпускников упал.

Осенью 2024 года работодатели оценили средний уровень выпускников вузов всего на 2,5 балла из пяти, причем 26% оценили их на двойку, еще 13% поставили единицу. Правда, в 2021 году "неуд" поставили 43% опрошенных работодателей, зато увеличилось число низших оценок (было 9%, стало 13%).