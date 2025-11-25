25 Ноября 2025
Образование В России
Фото:Накануне.RU

Во всех вузах будут проходить историю России, философию и ОРГ - Минобрнауки

Каждый студент российского вуза, независимо от специальности, должен иметь хорошую гуманитарную подготовку. Для этого создается единое социально-гуманитарное ядро, которое станет частью всех образовательных программ, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
Читайте также:

В состав этого ядра войдут "История России", "Основы российской государственности" и "Философия". Эти дисциплины будут способствовать формированию у студентов критического мышления и осознанного патриотизма, они крайне важны для мировоззрения. ОРГ – это новый курс, для введения которого потребовалась серьезная и глубокая работа по массовой переподготовке преподавателей, подчеркнул Могилевский. Преподавание будет вестись по единым рабочим программам в течение первых двух лет.

Ранее Накануне.RU писало о том, что полезный и интересный курс ОРГ стал обычной рутиной, а его освещение в СМИ имеет явный административный подтекст. Курс не смогли подать в хорошем свете, сосредоточившись на организационно-административной стороне вопроса, бессмысленной для молодежи. А вот негативные оценки были артикулированы критиками очень четко.

С 2027 года Россия должна перейти на "новую модель" высшего образования с особым акцентом на знания, имеющие мировоззренческое значение, отмечает проректор Президентской академии, руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин.

Новая система высшего образования будет включать три уровня образования: базовый (бакалавриат), специализированный (магистратура) и профессиональный (аспирантура). Чем это отличается от Болонской системы, кроме названий, никто так и не объяснил. Как пишет канал "Наука и университеты", обсуждение новой модели высшего образования сводится большей частью к вопросам терминологии и разговорам о сроках обучения, которые как не были едиными, так и не будут.

Теги: вузы, высшее образование


