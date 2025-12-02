Песков: Во время визита Путина в Индию подпишут важный пакет документов

В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Индию будет подписан важный пакет документов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ.

"Послезавтра будет готов к подписанию важный пакет документов в ходе визита", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее Bloomberg сообщал, что в рамках предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию 4–5 декабря стороны намерены инициировать переговоры о масштабных поставках российских вооружений. Предметом обсуждения станут перспективные истребители Су-57 и современнейшие системы ПРО С-500.