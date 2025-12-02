В Нижней Туре туроператора признали виновным в хищении более 3,2 миллионов рублей

Нижнетуринский городской суд вынес приговор местной предпринимательнице, обманувшей 39 своих клиентов на более чем 3,2 млн рублей. Подробнее об этой истории Накануне.RU рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В суде было установлено, что с марта 2021 года по сентябрь 2023-го Светлана Ставрова оказывала туристические услуги. Создавая видимость работы, она забирала у клиентов деньги на бронирование и покупку путевок, после чего присваивала их себе.

Свою вину Ставрова признала в полном объеме.

Нижнетуринский городской суд признал местную жительницу виновной по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере" и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью по оказанию туристических услуг на срок 2,5 года.

При этом, суд постановил отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком возраста 14 лет. Исковые требования ряда потерпевших о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба также были удовлетворены.