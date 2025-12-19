19 Декабря 2025
Ученый: Юпитер станет последней планетой, мимо которой пролетит 3I/ATLAS

Комета 3I/ATLAS, которую президент РФ Владимир Путин в шутку пообещал отправить к Юпитеру, действительно пролетит мимо этой планеты в марте 2026 года и больше не будет возвращаться ни к одной из планет Солнечной системы, сообщают РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований (ИКИ) РАН Натана Эйсмонта.

Путина ранее в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, спросили о межзвёздном объекте 3I/ATLAS, который 19 декабря проходит ближайшую к Земле точку своей траектории. Глава государства сначала пошутил, что это секретное оружие, которое РФ применит только в самом крайнем случае. Затем Путин уточнил, что РФ выступает против размещения оружия в космосе, а 3I/ATLAS - это комета, и российские учёные знают, что с ней происходит. Путин пошутил, что отправит комету к Юпитеру и рассказал, что в начале 2026 года она покинет Солнечную систему.

"Действительно, комета сблизится с Юпитером в марте 2026 года и после этого не будет сближаться уже ни с каким из тел Солнечной системы", - сказал Эйсмонт.

Он уточнил, что называть пролёт 3I/ATLAS мимо Юпитера сближением было бы некоторым преувеличением – комета пройдёт на расстоянии более 50 миллионов километров от планеты. Однако после этого она уже точно не вернётся к Солнцу или каким-либо планетам Солнечной системы, подчеркнул учёный.

В то же время, по его словам, с научной точки зрения, границей Солнечной системы считается так называемое облако Оорта, где перестаёт ощущаться тяготение звезды. Дистанция до него оценивается в 50-100 тысяч расстояний от Земли до Солнца и на её преодоление у 3I/ATLAS уйдёт определённое время.

Теги: путин, комета, инопланетяне, 3I/ATLAS, Атлас. Юпитер


Ранее 19.12.2025 14:05 Мск Путин что-то знает об "инопланетянах с 3I/ATLAS"

Мнения из сети