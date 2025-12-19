Путин что-то знает об инопланетянах

Владимир Путин поделился информацией от секретных служб по поводу космического объекта 3I/ATLAS.

Во время "прямой линии" президента России спросили, есть ли какая-то секретная информация о комете 3I/ATLAS, которая приблизилась к Земле и которая ведет себя необычно для таких объектов. Журналистка из Тюмени сообщила, что в этом регионе готовы принять инопланетян, если это они.

"Это секретная информация – это наше секретное оружие, мы будем его применять только в самом крайнем случае. Вообще, мы против размещения оружия в космосе", - с иронией прокомментировал Путин.

"А если серьезно: это комета, наши ученые знают о ней. Это из другой галактики, поэтому она ведет себя по-другому. У нее другая оболочка с другими процессы. Пошлем этот объект к Юпитеру!", - заключил Путин.