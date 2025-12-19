СКР завел дело по статье "халатность" из-за жалоб на отсутствие льготных лекарств в Свердловской области

СКР завел уголовное дело после обращения жителя Краснотурьинска на прямую линию к Владимиру Путину. Уралец пожаловался на отсутствие льготных лекарств в Свердловской области.

"Руководством следственного управления СК России по Свердловской области дано поручение незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) для выяснения всех обстоятельств", - заявили в СУ СКР по Свердловской области.

В рамках уголовного дела идет сбор и закрепление доказательственной базы.

Областной минздрав ситуацию пока не комментировал.

Напомним, житель Краснотурьинска сообщил, что в аптеках города нет льготных лекарств, положенных гражданам после перенесенных заболеваний и операций. По словам уральца, "это происходит ежегодно с ноября месяца".