Умер пермский людоед Михаил Малышев

Умер пермский людоед Михаил Малышев на 66 году жизни. Он был осужден за убийства и каннибализм. Информация об этом появилась в соцсетях.

По предварительным данным Малышев умер в больнице — точная причина смерти пока неизвестна.

Напомним, 24 октября 2000 г. Малышев получил 25 лет лишения свободы. 13 ноября 2000 г. приговор, который людоед не обжаловал, вступил в законную силу. Отбывать наказание преступника отправили в исправительную колонию строгого режима №10 (ИК-10) в прикамском Чусовом. При этом срок исчислялся со дня ареста (1 февраля 2000 г.). Позже, в 2015 г., в кассации он был сокращен на два года – до 23 лет. В ноябре 2022 г. Малышев освободился из колонии и вернулся в Пермь. В октябре в его квартире был найден труп соседа.