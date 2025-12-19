В одном из поселков Челябинской области достроят ФОК

Власти Челябинской области разъяснили ситуацию со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Джабык Карталинского района. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

Строительство объекта велось по региональной программе "Развитие физической культуры и спорта" по поручению губернатора. Подрядная организация должна была сдать комплекс полностью готовым, однако из-за банкротства подрядчика работы были остановлены. На сегодняшний день готовность объекта составляет около 90%.

Сейчас вопрос решается в Арбитражном суде Челябинской области. Муниципалитет добивается признания права собственности на объект. Очередное судебное заседание назначено на 26 января 2026 года.



После завершения судебных процедур комплекс планируют достроить и ввести в эксплуатацию в течение нескольких месяцев. В правительстве региона подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.