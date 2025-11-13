СМИ: Биатлонный комплекс Шипулина в Екатеринбурге построят к 2028 году

Свердловский биатлонный центр в Екатеринбурге планируют построить к 2028 году. Соответствующие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития уральской столицы на ближайшие три года.

Как передает 66.RU со ссылкой на документ, комплекс построят на территории "Центра подготовки спортивных сборных региона" на 12-м км Новомосковского тракта. Детали проекта пока не раскрываются, однако известно, что реализовывать его будут из вышестоящих бюджетов.

Напомним, что идея строительства принадлежит биатлонисту Антону Шипулину. Комплекс должны были возвести еще в 2023 году, однако инициатива не была положительно встречена общественностью, а после проект и вовсе не получил должного финансирования.

Тогда, еще в 2019 году на проектно-сметную документацию было потрачено 168,8 млн рублей. Двумя годами позже был готов и проект постройки, но после публикации активисты заявили, что на выбранном месте могут находиться захоронения жертв сталинских репрессий и стали собирать подписи против застройки. Тогда же проект получил отрицательное заключение госэкспертизы и, в 2022 году, Шипулин снова запросил средства, но уже в размере 4-5 млрд рублей. В 2024 году проект был одобрен, но так и не реализован.

Ожидается, что многофункциональный биатлонный комплекс будет соответствовать всем мировым стандартам: здесь должны появиться лыжный стадион, биатлонные стрельбища, трибуны, лыжные трассы, катки, а также просторные автомобильные парковки. Ранее при его строительстве планировали использовать опыт Германии.