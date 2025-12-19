В Кадровых центрах «Работа России» Кировской области уже прошли профориентацию 10 тысяч школьников региона

Разные форматы встреч, которые проводятся в кадровых центрах Кировской области, помогают подросткам получить наиболее полное представление о рынке труда.

Так, в 2025 году в Кадровых центрах «Работа России» во всех регионах страны стартовал проект по маршрутизации молодежи. Его цель – помочь выпускникам школ, колледжей и вузов пройти путь от выбора профессии до успешного трудоустройства по специальности и адаптации на первом рабочем месте.

Профориентационные мероприятия для молодежи проводятся в каждом районе Кировской области. Кадровые центры «Работа России» регулярно организуют тематические встречи «День выпускника», «Твой выбор» и другие.

"В течение 2025 года карьерными консультантами проведено 485 выездных мероприятий, государственные услуги по профориентации получили более 6,4 тыс. выпускников образовательных организаций. Встречи с учащимися проводятся и на площадках Кадровых центров. В общей сложности с начала года профориентационные услуги получили порядка 10 тыс. школьников Кировской области", – рассказала начальник управления государственной службы занятости населения региона Ольга Рысева.

На профориентационных встречах школьники узнают о наиболее востребованных в регионе профессиях, работе на единой цифровой платформе «Работа России», о возможностях временного трудоустройства в период каникул. На мероприятия также приглашают представителей техникумов, колледжей и вузов, а также работодателей. Благодаря совместной работе кадровых центров, образовательных организаций и работодателей подростки получают более полное представление о рынке труда.

Напомним, что получить консультацию по выбору профессии школьники могут не только очно, но и онлайн. На единой цифровой платформе «Работа России» собрано более 20 сервисов для молодежи. Оставить заявку на онлайн-консультацию можно в разделе «Все сервисы» - «Информационные страницы» - «Сервисы для молодежи» - «Записаться на консультацию в центр занятости» (https://trudvsem.ru/information-pages/molodezh).