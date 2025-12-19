Теперь клиенты ВТБ смогут перевести пенсию в банкоматах сети

Клиенты ВТБ теперь могут оформить заявление на перевод пенсии в банк в банкоматах сети. Для этого необходимо иметь подтвержденную запись на Госуслугах. ВТБ первым на рынке реализовал этот сервис в своих устройствах самообслуживания.

Чтобы оформить перевод, после ввода ПИН-кода на устройстве самообслуживания нужно в разделе «Мои продукты» перейти в услугу «Перевести пенсию в ВТБ». Затем следует выбрать счет для пенсионных зачислений и нажать кнопку подтверждения: клиенту будет направлено смс с инструкцией и ссылкой на Госуслуги. После согласия на сайте Госуслуг заявление автоматически поступит в Социальный фонд России.

Сеть банкоматов ВТБ сегодня превышает 19 тыс. устройств. В этом году банк обновил их интерфейс, улучшил клиентский путь большинства операций, дополнил новый функционал.

В банкоматах ВТБ клиентам доступны операции снятия и внесения наличных любым удобным способом – с помощью карты, QR-кода или токена. Также они могут выбрать категории кешбэка, открывать вклады, совершать сервисные операции. В этом году в устройствах появился раздел «Профиль клиента», в котором можно уточнить информацию о клиенте, разблокировать учетную запись, сменить ПИН-код.

Сегодня пенсионными клиентам ВТБ является более 4,5 млн человек, а всего в банке обслуживается каждый десятый пенсионер в России.