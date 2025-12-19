"Конечно, на бюджете семьи это отражается": Путин о росте цен в России

Президент России высказался о росте цен в стране. Об этом он заявил сегодня в программе "Итоги года с Владимиром Путиным".

Как отметил Путин, когда люди видят какие-то средние показатели, это вызывает вопросы – потому что средние цифры, как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни.

"Например, мы говорим, что инфляция снизится. Это значит, что цены снизятся и будут на уровне 5,7-5,8%. Но продовольственная инфляция по некоторым направлениям может быть больше, а это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если в этой продовольственной корзине из белковой продукции преимущественно куриное мясо, тогда, конечно, на бюджете семьи это отражается. И ничего хорошего там нет", - заявил глава государства.

Он обратил внимание, что несколько лет назад в стране резко подскочили цены на куриное яйцо, а сейчас снижаются.

"Не просто снижаются, они снизились чуть ли не на 16%. Мы должны внимательно наблюдать за тем, что происходит в каждом сегменте и с каждыми группами населения", - добавил Владимир Путин.