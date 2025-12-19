"Живинка сразу возникает": Путин рассказал про тайные поездки по Москве

Владимир Путин рассказал, откуда узнает о реальной ситуации в стране и настроениях граждан. Во время "прямой линии" он сообщил, что очень редко сам за рулем машины инкогнито ездит по Москве, но иногда ездит без кортежа и машин сопровождения.

"Иногда я езжу без сопровождения. Это не бесполезные поездки. Интересно из окна посмотреть в разные районы Москвы, любопытно посмотреть", - сообщил Путин.

"Самый лучший срез социологический дают мероприятия подобного рода ("прямая линия" – прим. ред.). Конечно, невозможно на все вопросы ответить, но эти 2,5 млн обращений связаны с насущными проблемами людей. И обращения целый год будут обрабатывать мои помощники", - сказал президент.

"И, конечно, есть специальные службы. Правоохранительные органы направляют определенную информацию. Встречи с людьми, напрямую общение. Живинка сразу возникает. И, конечно, социологические опросы. Люди по-разному к опросам относятся, конечно, это усредненные цифры, которые иногда людей раздражают", - поделился глава государства, отметив, что "эти источники создают объективную картину".