Путин ездит по Москве на машине инкогнито

Владимир Путин ездит по Москве инкогнито, иногда при этом сам садится за руль машины, такой вывод можно сделать из ответа пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на вопрос журналистов о том, как глава государства сам передвигается по городу в качестве водителя.

Накануне на встрече с правозащитниками Путин сообщил, что иногда инкогнито ездит по Москве. "Иногда я езжу по-тихому, без кортежей, я вижу, что происходит с доставкой", - сказал глава государства, комментируя жалобы на курьеров, которые ездят на электровелосипедах по тротуарам на высокой скорости.

Журналисты спросили Пескова, как ездит Путин без кортежа: сам садится за руль или едет в машине, для которой не перекрывается движение.

"По-разному", - цитирует Пескова ТАСС.