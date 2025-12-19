19 Декабря 2025
Здравоохранение Томская область
Фото: Накануне.RU

Что означает ответственное отношение к своему здоровью?

Мы часто слышим от врачей – надо ответственно относиться к своему здоровью! А что это означает на практике? Вопрос этот Накануне.RU адресовало кандидату медицинских наук, томскому врачу по медицинской профилактике ОГБУЗ «ЦОЗиМП» Юлии Ермолаевой.

«Ответственное отношение к здоровью - это способность отдельных лиц, семей и сообществ укреплять здоровье, предотвращать болезни, поддерживать здоровье и справляться с заболеваниями и инвалидностью при поддержке медицинского учреждения либо самостоятельно. Ответственное отношение к здоровью определяет качество и продолжительность жизни человека», - подчеркнула Юлия Ермолаева.

Вообще соблюдение здорового образа жизни – это важная составляющая жизнедеятельности каждого человека. Так называемый ЗОЖ подразумевает отказ от зависимостей, здоровое питание и физическую активность. В частности, речь идет об отказе от табака и употребления алкоголя, рациональное питание, физические упражнения, занятия спортом и т.д.

Детский лагерь "Чайка" в Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Также важно проводить системный мониторинг собственного здоровья, участвуя в профосмотрах и диспансеризации, а по итогам обследований своевременно обращаться к врачу.

Еще одна составляющая – это ответственное потребление продуктов для самостоятельной заботы о здоровье, правильное хранение и прием лекарственных препаратов.

«Нельзя бездумно принимать лекарственные препараты. О дозе лекарства, особенностях применения данного препарата, а также о возможных побочных эффектах лекарства даст правильную информацию только врач», - отметила томский врач.

Стоит напомнить, что государство для поддержания здоровья нации осуществляет комплекс мер, направленный на предотвращение развития различных заболеваний. В этой части профилактическая медицина — важнейшая составляющая системы здравоохранения. Программы сохранения здоровья осуществляются на государственном и региональном уровнях. Многие предприятия, учреждения проводят регулярные медицинские осмотры.

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

«Но, необходимо отметить, что ответственное отношение к своему здоровью – это, прежде всего, задача каждого из нас», - подчеркивает Юлия Ермолаева.

Что касается здоровья детей, то тут родители играют ключевую роль.

«Необходимо понимать, что только при слаженной работе родителей и ребенка, педагогов и медицинских работников возможно сохранить и преумножить здоровье наших детей. Государственная политика уделяет особое внимание к детскому населению – уже с первого года жизни определены сроки, когда ребенок осматривается педиатром и узкими специалистами, получает профилактические прививки согласно Национальному календарю. Профилактикой различных инфекционных заболеваний с рождения ребенка является вакцинация. Своевременность вакцинации в большей степени зависит от родителей. До достижения ребенком взрослого возраста ежегодно проводятся профилактические осмотры детей», - поясняет медик.

медицина, здравоохранение, фап, прием врача, детский врач(2023)|Фото: astrobl.ru

Напомним, в стране взрослое население в возрасте с 18 до 39 лет проходит диспансерное наблюдение раз в три года, а с 40 лет ежегодно имеет право пройти диспансеризацию. В промежутках между диспансеризациями проводятся профилактические осмотры. Все осмотры осуществляются в поликлиниках, по месту прикрепления. Обследования в рамках диспансеризации направлены на раннее выявление заболеваний и проводятся бесплатно для всех граждан.

При этом важно прислушиваться к своему организму и своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении первых признаков заболевания. Ранняя диагностика позволяет провести лечение и предупредить дальнейшие осложнения, развитие сопутствующих заболеваний.

«Помните, предупредить заболевание всегда легче, чем его лечить. Будьте внимательны к своему организму!», -  призывает томский врач Юлий Ермолаева.

 

