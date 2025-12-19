Суд изменил причину отставки главы Режевского округа с "по собственному" на "утрату доверия"

Свердловский областной суд изменил основания для ухода Ивана Карташова с поста главы Режевского муниципального округа.

Напомним, что 19 марта этого года депутаты Режевской думы приняли решение о прекращении полномочий Карташова в связи с его отставкой по собственному желанию. Однако прокурор, действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с требованием признать это решение незаконным. Причиной стало то, что глава округа не выполнил свои обязанности по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, что является требованием антикоррупционного законодательства.

Суд рассмотрел материалы дела и согласился с позицией прокурора. Решение думы от 19 марта было отменено, а полномочия главы Режевского округа теперь официально досрочно прекращены не по собственному желанию, а "в связи с утратой доверия за неисполнение обязанностей, установленных федеральными законами "О противодействии коррупции" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".

Таким образом, формальная отставка по собственному желанию заменена на дисциплинарную меру, связанную с нарушением антикоррупционных норм. Решение апелляционного суда вступило в законную силу, но его можно обжаловать в кассационном порядке в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев.

Напомним, что ранее Иван Карташов также был исключен из политсовета свердловского отделения партии "Единая Россия".