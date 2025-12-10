Политсовет "ЕР" Свердловской области исключил Смирнова, Чемезова и Кокшарова

Делегаты XLIV конференции "Единой России" единогласно приняли решение об исключении из политсовета свердловского отделения партии бывшего министра ЖКХ региона Николая Смирнова, экс-вице-губернатора Олега Чемезова и президента УрФУ Виктора Кокшарова. Решение было принято на площадке конгресс-центра "Екатеринбург-Экспо". "За" проголосовало 198 делегатов.

Вместе с ними из политсовета были исключены президент некоммерческой организации "Фонд гражданской безопасности" Дмитрий Чукреев, замминистра экономики региона и бывший мэр Режа Иван Карташов, глава отдела благоустройства и транспорта Академического района Екатеринбурга Сергей Ларин, бывший глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев, бывший глава областного отделения "Молодой гвардии ЕР" Данил Тупица, руководитель партии в гордуме Ирбита Илья Анацкий, гендиректор компании "Молочный кит" Игорь Пехотин, специалист администрации Туринского округа Олеся Солопахина, а также депутат гордумы Карпинска Наталья Вибе, депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников и бывший депутат областного парламента, основатель компании "AVS Group" Валерий Савельев.

Как передает "Ъ-Урал", вместо исключенных членов, в политсовет были назначены: замгубернатора Василий Козлов, исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков, главы Академического и Октябрьского районов Николай Смирнягин и Игорь Костенко, мэр Ирбита Николай Юдин, свердловский министр строительства и развития инфраструктуры Григорий Сурганов, руководитель областного отделения "Молодой гвардии ЕР" Сергей Попилин, глава Махневского муниципального образования Алексей Корелин, основатель и гендиректор "Группы компаний М1" Егор Малышев, депутат думы Серова Сергей Семакин, а также глава белоярского отделения партии Владимир Бекетов, секретарь алапаевского отделения Светлана Некрасова, секретарь первичного отделения партии Железнодорожного района Екатеринбурга Вячеслав Истошин и председатель областного отделения российского союза сельской молодежи Вероника Махина.