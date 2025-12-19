19 Декабря 2025
Фото: Накануне.RU

Мирное соглашение будет плохим для Украины - Арахамия

Мирное соглашение с Россией будет плохим или очень плохим для Украины. Если Киев это не устраивает, он может лишь продолжать воевать дальше. Такой набор альтернатив обрисовал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия на форуме "Украина и мир впереди 2026".
По его словам, бесполезно настаивать на каких-то фантастических условиях. Их не будет, хотя на Украине есть люди, которые до сих пор в них верят. Мыслящие же люди понимают, что соглашение "будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет". При этом он признал, что Киев будет воевать, так как признавать воссоединение исторических российских регионов с Россией - это красная линия для правящего режима.

Также Киеву нужны твердые гарантии безопасности от Запада. Арахамия говорит, что аналог знаменитой статьи 5 устава НАТО Киев не устраивает, так как предполагает, что в случае военной агрессии страны НАТО в течение 72 часов должны лишь собраться и провести консультации.

Опасения Арахамии не лишены оснований. Хотя статья НАТО о коллективной обороне известна своей грозностью, на самом деле она не обязывает страны альянса воевать за другую страну. Страны НАТО лишь считают, что "вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них... окажет помощь... путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы". То есть странам дается полная свобода выбора, как реагировать на нападение на страну-члена НАТО. Украина же вообще не является членом альянса, поэтому Киеву уже мало даже аналогии со статьей 5, так как в ней нет конкретики. Нужны ясно прописанные ответные меры военного характера, причем закрепленные юридически.

Фактически киевский режим требует, чтобы ему дали гарантии еще более высокого уровня, чем странам НАТО. Причем это должны быть обязательства воевать на его стороне против России, что вряд ли возможно: альянс избегает прямого военного столкновения с Россией. Консультации же для помощи Украине - это ни о чем.

"Я извиняюсь, но 24 февраля [2022 года] за 72 часа мы почти "потеряли страну". Нас это не устраивает. То есть должна быть конкретика: сколько оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания", – рассказал Арахамия.

При этом он понимает и призывает всех понять, что "за украинцев на Украине никто сражаться своими солдатами не будет".

Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в альянс. Но главое, что на это категорически не согласна Россия.

