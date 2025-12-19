Ужесточён приговор экс-главе АО "ЦНИИ Электроника", экс-советнику директора Минпромторга РФ Фоминой

Экс-генеральному директору АО "ЦНИИ Электроника", экс-советнику директора Минпромторга РФ Алëне Фоминой ужесточили наказание по делу о мошенничестве и легализации денег. Решение принял Мосгорсуд.

Речь идёт о наказании за кражу у Минпромторга субсидий в 300 млн руб. Приговор суда первой инстанции изменён, удовлетворены требования прокурора об усилении наказания.

Фомина получила девять лет лишения свободы, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Режим не указан.