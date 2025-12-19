Мальчик Савелий из Самары получил лекарство от смертельной болезни

19 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Здравоохранение Свердловская область Челябинская область За рубежом Самарская область
Фото из семейного архива семьи Кузьминых

Мальчик Савелий из Самары получил лекарство от смертельной болезни

7-летний мальчик, для которого за 10 месяцев собрали 240 млн рублей, получил лекарство от смертельной болезни.

Напомним, год назад мальчику Савелию из Самары поставили страшный диагноз "миодистрофия Дюшенна". Генетическое заболевание постепенно разрушало мышцы ребенка. Спасти жизнь Савелия могло только лекарство за 240 млн рублей. Чтобы собрать эту сумму, родители начали активный сбор, папа мальчика объездил более 60 городов страны.

Семья мальчика Савелия(2025)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

Задумка сработала, тысячи людей по всей стране не только отправляли деньги, но и предлагали семье другую помощь. К сбору подключились и звезды шоу-бизнеса. А закрыть сбор помог Благотворительный фонд Русской медной компании.

"Мы благодарны каждому, кто пришел на помощь. Это бесценно. Большую поддержку оказали жители Южного Урала. Они не только переводили деньги, но и звонили, желали Савелию скорейшего выздоровления. Очень помог Благотворительный фонд РМК, который перевел нам 20 млн рублей", - вспоминает Денис Кузьмин.

Мальчик Савелий(2025)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 15 ноября Савелий с папой прилетели в клинику Дубая. Мама мальчика осталась дома с младшей дочкой. Клиника предоставила Денису и Савелию жилье в отеле на три месяца. Четыре недели врачи проводили исследования и готовили ребенка к инъекции, и вот долгожданный день настал.

Семья мальчика Савелия(2025)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

"После введения препарата Савелий чувствует себя хорошо. Теперь каждую неделю нам надо будет сдавать кровь и контролировать показатели. Но главное, что все позади! За эти 10 месяцев сбора я каждый день просыпался с мыслью о том, что мой сын нуждается в помощи. Каждая минута казалась бесконечной. Сердце разрывалось от безысходности, когда он слабел на глазах. Но каждый день я выбирал бороться", - рассказывает папа 7-летнего Савелия.

Мальчик Савелий(2025)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

После инъекции препарата мальчик еще два месяца будет проходить реабилитацию и заниматься с физиотерапевтом, чтобы укрепить мышцы.

"Для нас эта поездка самая важная в жизни! Поездка в здоровую жизнь, которая показала, что все наши старания не были напрасными. После закрытия сбора я убедился, что вера, любовь и доброта – огромная сила. Все получилось!", - говорит папа Савелия.

Семья мальчика Савелия(2025)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

Теги: лекарство, мальчик, РМК, сбор, фонд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети