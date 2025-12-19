Мальчик Савелий из Самары получил лекарство от смертельной болезни

7-летний мальчик, для которого за 10 месяцев собрали 240 млн рублей, получил лекарство от смертельной болезни.

Напомним, год назад мальчику Савелию из Самары поставили страшный диагноз "миодистрофия Дюшенна". Генетическое заболевание постепенно разрушало мышцы ребенка. Спасти жизнь Савелия могло только лекарство за 240 млн рублей. Чтобы собрать эту сумму, родители начали активный сбор, папа мальчика объездил более 60 городов страны.

Задумка сработала, тысячи людей по всей стране не только отправляли деньги, но и предлагали семье другую помощь. К сбору подключились и звезды шоу-бизнеса. А закрыть сбор помог Благотворительный фонд Русской медной компании.

"Мы благодарны каждому, кто пришел на помощь. Это бесценно. Большую поддержку оказали жители Южного Урала. Они не только переводили деньги, но и звонили, желали Савелию скорейшего выздоровления. Очень помог Благотворительный фонд РМК, который перевел нам 20 млн рублей", - вспоминает Денис Кузьмин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, 15 ноября Савелий с папой прилетели в клинику Дубая. Мама мальчика осталась дома с младшей дочкой. Клиника предоставила Денису и Савелию жилье в отеле на три месяца. Четыре недели врачи проводили исследования и готовили ребенка к инъекции, и вот долгожданный день настал.

"После введения препарата Савелий чувствует себя хорошо. Теперь каждую неделю нам надо будет сдавать кровь и контролировать показатели. Но главное, что все позади! За эти 10 месяцев сбора я каждый день просыпался с мыслью о том, что мой сын нуждается в помощи. Каждая минута казалась бесконечной. Сердце разрывалось от безысходности, когда он слабел на глазах. Но каждый день я выбирал бороться", - рассказывает папа 7-летнего Савелия.

После инъекции препарата мальчик еще два месяца будет проходить реабилитацию и заниматься с физиотерапевтом, чтобы укрепить мышцы.

"Для нас эта поездка самая важная в жизни! Поездка в здоровую жизнь, которая показала, что все наши старания не были напрасными. После закрытия сбора я убедился, что вера, любовь и доброта – огромная сила. Все получилось!", - говорит папа Савелия.