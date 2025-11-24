24 Ноября 2025
Здравоохранение Свердловская область
Фото из семейного архива семьи Кузьминых

Благотворительный фонд РМК добавил 20 млн рублей на лекарство для 7-летнего мальчика

Благотворительный фонд РМК помог закрыть многомиллионный сбор на дорогостоящее лекарство для 7-летнего Савелия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, у мальчика генетическое заболевание – миодистрофия Дюшенна. Оно постепенно приводит к разрушению и атрофии мышц. Спасти жизнь может лекарство за 240 млн рублей. Чтобы собрать эту сумму, папа Савелия объездил 60 городов России. Деньги собирали и обычные люди, и звезды российской эстрады и кино. А недостающую сумму – 20 млн рублей – внес Благотворительный фонд РМК.

Всего полтора года назад семья ничего не знала об этой редкой болезни. Денис и Юлия воспитывали сына и дочь, копили деньги на дом своей мечты. Но в начале лета 2024 года все изменилось: Савелию было пять с половиной лет, когда он начал постоянно падать, ему было трудно даже встать со стула. Родители отвели сына к неврологу. Врач сказал, что это из-за плоскостопия, и прописал курс массажа. Но мальчику становилось только хуже, в какой-то момент ему стало тяжело подниматься по лестнице.

(2025)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

В интернете родители прочитали про миодистрофию Дюшенна. Они сдали анализы и с готовыми результатами обратились в больницу, в итоге болезнь подтвердилась. Родители Савелия узнали, что вылечить их сына может очень дорогостоящий препарат, инъекция которого заменит поломанный ген здоровым.

(2025)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

"В России этот препарат ставят бесплатно, но Савелий не подошел по некоторым критериям, и ему предложили поддерживающую терапию. Она не дает болезни прогрессировать, но и не лечит ее. С такой терапией нет гарантий, что сыну не станет хуже. Тогда мы начали искать другие варианты и узнали, что капельницу с необходимым препаратом можно поставить в одной из клиник в Дубае. Но для этого необходимо собрать чуть больше 240 млн рублей", - рассказал отец Савелия.

(2025)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

В январе 2025 года родители открыли сбор в социальных сетях. Тогда же папа мальчика придумал необычную акцию: ездил по России и снимал видео на фоне стел с названиями разных городов и обращался к жителям с просьбой помочь его сыну. Эти ролики набирали популярность. Тысячи людей подключились к помощи Савелию, поддержали мальчика и звезды шоу-бизнеса.

"В тот момент, когда сбор был закрыт, мы с Савелием и женой заплакали. Мы благодарны каждому, кто пришел на помощь. Это бесценно. Большую поддержку оказали жители Екатеринбурга. Они не только переводили деньги, но и звонили, желали Савелию скорейшего выздоровления. Очень помог Благотворительный фонд РМК, который перевел нам 20 млн рублей. У меня тогда от радости глаза на лоб полезли, и я поверил, что хороший конец уже близок!", - говорит мужчина.

(2025)|Фото из семейного архива семьи Кузьминых

Денис с сыном уже улетели в клинику Дубая. Там они пробудут до февраля: месяц будет идти подготовка к инъекции, потом еще два месяца продлится реабилитация. Семья верит, что из поездки сын вернется здоровым и снова сможет бегать и прыгать без всяких трудностей.

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году. За годы работы фонда поддержку получили более 400 тысяч человек.

