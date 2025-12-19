Премьер Бельгии пошутил, что отправится на дачу в Санкт-Петербург

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, отвергший на саммите ЕС идею о конфискации российских активов, пошутил о даче в Санкт-Петербурге.

"Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед - Депардье, а через дорогу - Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром», - сказал политик, завершая пресс-конференцию.

Напомним, в Европе приняли решение направить Украине €90 млрд в виде беспроцентного кредита. Речь идет о средствах, взятых из общего бюджета Евросоюза. Предложение использовать замороженные российские активы было отклонено.

Премьер-министр Бельгии назвал соответствующее решение победой международного права. При этом Де Вевер заявил, что ЕС не планирует возвращать России заблокированные активы страны.