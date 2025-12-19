19 Декабря 2025
Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале вынесен приговор по делу о гибели рабочих, заживо сгоревших в цистерне

В уральском городе Березовский вынесен приговор по делу о гибели рабочих в цистерне, которые сгорели заживо. Виновник инцидента отделался принудительными работами.

Напомним, утром 7 декабря 2024 года в помещении цеха ООО "Березовский завод емкостей" произошел взрыв паров растворителя в цистерне, где находились двое работников. В результате мужчины получили обширные ожоги и были доставлены в больницу. В дальнейшем один из пострадавших, 40-летний Василий, умер от полученных травм. Позже скончался второй рабочий – 30-летний Александр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался индивидуальный предприниматель Максим Осадчий. Он обвинялся в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Как было установлено в ходе расследования, принятые им на работу маляр и подсобный рабочий выполняли подготовку внутренней поверхности цистерны к окраске, которая заключалась в обезжиривании с помощью легковоспламеняющегося растворителя.

При этом мужчины не были обеспечены антистатической одеждой и специальной обувью. В какой-то момент произошло воспламенение паров растворителя от разряда статического электричества. Оба пострадавших получили ожоги 90-95% тела и вскоре скончались.

Березовский городской суд признал Максима Осадчего виновным. Сам он также признал свою вину и указал на принятые после инцидента меры по усилению контроля за охраной труда и на оказание помощи семьям погибших.

Суд назначил Осадчему три года лишения свободы, заменив их на три года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Также он должен выплатить 1 млн 700 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Ранее 10.12.2024 12:22 Мск Второй рабочий скончался после взрыва паров растворителя в Березовском 
Ранее 09.12.2024 14:43 Мск СК возбудил дело после гибели работника на "Березовском заводе емкостей"
Ранее 09.12.2024 12:27 Мск Один из рабочих, пострадавший при взрыве паров растворителя в Березовском, скончался
Ранее 08.12.2024 19:07 Мск Двое рабочих обварились при взрыве паров растворителя в Березовском

