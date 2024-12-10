Второй рабочий скончался после взрыва паров растворителя в Березовском

30-летний Александр - второй рабочий, пострадавший от взрыва паров растворителя в Березовском, скончался в местной больнице вслед за напарником.

Как сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на осведомленный источник, оба рабочих скончались в березовской больнице.

Напомним, утром 7 декабря в помещении цеха ООО "Березовский завод емкостей" произошел взрыв паров растворителя в цистерне, где находились двое работников. В результате мужчины получили обширные ожоги и были доставлены в больницу. В дальнейшем один из пострадавших - 40-летний Василий скончался от полученных травм. Он получил ожоги 100% тела.

Было возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Начато расследование. Свою проверку по факту ЧП также проводит прокуратура.