За авторизацию через Google и Facebook* будут штрафовать

За авторизацию на российских сайтах через зарубежные сервисы будет введена административная ответственность. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Закон, обязывающий интернет-сайты перейти на авторизацию пользователей через российские сервисы, приняли еще в прошлом году. Но никакой ответственности за его нарушения не прописали. Принятый законопроект призван восполнить этот пробел.

Как сообщил первый заместитель председателя ИТ-Комитета Госдумы Антон Горелкин, за год Роскомнадзор зарегистрировал более 300 таких случаев. Для всей страны это не очень много, но все равно это нарушение закона. Поэтому нужно воздействовать на тех, кто его не соблюдает. "Авторизация через Google - ВСЁ", - написал Горелкин.

Сейчас есть четыре способа авторизации: по номеру телефона, по биометрии, через "Госуслуги" и другие российские сервисы. Но до сих пор на разных сайтах работает авторизация через Google или Facebook*. Законодатели видят в этом риски для персональных данных граждан РФ. Они предлагают штрафовать граждан

от 10 до 20 тысяч рублей, должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, юридических лиц - от 500 до 700 тысяч. По рекомендации Верховного суда будет проработан вопрос о наделении судей полномочиями по рассмотрению таких дел.

Такая же ответственность устанавливается за отсутствие информации о применении рекомендательных технологий, неразмещении документа о правилах его применения (в случае применения), адреса электронной почты и ФИО для физлица или наименования для юрлица.

*принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена