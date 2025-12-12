В Госдуме предложили заблокировать все сервисы Google

Инициатива по полной блокировке сервисов Google в России получила новое обоснование.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что поскольку компания хранит данные на Западе, это создаёт "серьезную угрозу" государству. Ключевой риск, по его словам, заключается в том, что отечественный бизнес активно пользуется этими сервисами, размещая в них конфиденциальную информацию о финансах и технологиях.

Таким образом, Запад получает удобный инструмент для мониторинга экономики РФ, считает парламентарий, сообщает "Газета.ру".

Эта позиция перекликается с более ранним заявлением главы Минцифры Максута Шадаева, предложившего запретить облачные сервисы Google и Microsoft, и напомнившего о поручении Владимира Путина "душить" оставшиеся в РФ западные IT-платформы.

Напомним, совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) выпустил специальный доклад с говорящим названием "Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве 2.0". В нем отмечаются не только конкретные многочисленные факты нарушений в этой сфере, но и говорится о том, что цифровизация стала идеологией, угрожающей стране.