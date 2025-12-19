Скандально известный заместитель главы Нефтеюганска Павел Гусенков лишился своего поста

Скандально известный заместитель главы Нефтеюганска Павел Гусенков лишился своего поста.

Прокурорская проверка подтвердила нарушение антикоррупционного законодательства. Речь, судя по всему, идет о сокрытии незадекларированной недвижимости, расположенной на берегу озера. Как сообщает "Правда УрФО" со ссылкой на свои источники, бывший чиновник был уволен в последних числах октября по статье "Утрата доверия".

Как сообщало Накануне.RU, ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении Гусенкова уголовное дело по статье 286 УК РФ. По версии следствия, в 2023 году он совершил действия, способствовавшие продаже объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является Нефтеюганск, по заниженной стоимости и с нарушением установленного порядка.

Павел Гусенков был назначен на должность первого заместителя главы города в 2022 году. В его обязанности входила координация и контроль деятельности департамента по делам администрации и ряда других отделов. До этого он работал в силовых структурах и занимался предпринимательской деятельностью. По уголовному делу продолжаются следственные действия.