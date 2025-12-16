Первый заместитель главы Нефтеюганска переведен из-под стражи под домашний арест

Первый заместитель главы Нефтеюганска Павел Гусенков, обвиняемый в превышении должностных полномочий, переведен из-под стражи под домашний арест. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе окружного суда Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил в отношении Гусенкова уголовное дело по статье 286 УК РФ. По версии следствия, в 2023 году он совершил действия, способствовавшие продаже объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является Нефтеюганск, по заниженной стоимости и с нарушением установленного порядка.

Павел Гусенков был назначен на должность первого заместителя главы города в 2022 году. В его обязанности входила координация и контроль деятельности департамента по делам администрации и ряда других отделов. До этого он работал в силовых структурах и занимался предпринимательской деятельностью. По уголовному делу продолжаются следственные действия.