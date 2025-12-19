В Челябинске открылся фиджитал-центр, объединивший спорт и цифровые технологии

В Челябинске открылся новый фиджитал-центр, в котором сочетаются традиционные виды спорта и цифровые технологии. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

По данным правительства, центр включает открытые площадки для футбола, стритбола и воркаута, а также киберспортивную зону. В помещении установлены компьютеры, игровые консоли и VR-станции. Пространство создано для того, чтобы вовлечь молодежь в физическую активность с учетом интереса к цифровым технологиям.

Новый центр станет площадкой для занятий студентов, старшеклассников и детей младшего возраста. Он также будет использоваться для подготовки спортсменов к крупным соревнованиям.