При атаке ВСУ в Ростовской области повреждены гражданские объекты

Силы ПВО в ночь на 19 декабря отразили воздушную атаку на города и районы Ростовской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, пострадавших нет, в нескольких населенных пунктах получили повреждения гражданские объекты.

В Ростове-на-Дону из-за обрыва высоковольтной линии электропередач от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промышленные потребители в Западной промзоне. На проспекте Шолохова загорелась хозяйственная постройка.

В Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля. Из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.

Прошлой ночью украинские БПЛА атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В результате погибли и получили ранения мирные люди. Так, из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения.