Два члена экипажа погибли на судне в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА

Украинские БПЛА минувшей ночью атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате погибли и получили ранения мирные люди.

Так, из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения.

В Ростове пострадало два корпуса многоэтажки-новостройки. Разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа. По данным спасательных служб, никто не пострадал.

В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Одного из них врачи спасти не смогли.

По данным Минобороны, за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 77 беспилотинков, три из них - над Ростовской областью.