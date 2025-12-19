Екатеринбургская школа №314 от "Атома" вошла в топ-20 лучших проектов ГЧП

19 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Образование Свердловская область В России
Фото: пресс-служба &amp;quot;Атомстройкомплекс&amp;quot;

Екатеринбургская школа №314 от "Атома" вошла в топ-20 лучших проектов ГЧП

В Москве наградили финалистов конкурса объектов социальной инфраструктуры МАРТ, организованного комитетом Государственной думы ФС РФ по региональной политике и местному самоуправлению. Конкурс направлен на отбор лучших практик по созданию объектов социальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), деятельность которых направлена на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В топ-20 вошла екатеринбургская школа №314, построенная строительным холдингом "Атомстройкомплекс" в рамках трехстороннего концессионного соглашения с министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Сбербанком.

Школа №314 в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Всего на конкурс МАРТ в этом году было подано 156 заявок из 54 регионов России и стран СНГ. Это проекты в сфере образования, культуры, спорта, социальной защиты населения и санаторно-курортного лечения. Награды 20 лауреатам вручил председатель комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Класс школы №314 в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", здание школы площадью 22 тысячи квадратных метров рассчитано на 1500 учеников и располагает несколькими спортивными залами, профессиональным концертным залом на 450 мест, библиотекой и мультимедийным центром, мастерскими, студией звукозаписи и даже планетарием с четырехметровым куполом. По условиям концессии еще на протяжении пяти лет после ввода "Атом" осуществляет техническую эксплуатацию школы, для этого в структуре холдинга создана управляющая компания "Формула". Концессионер также реализует на площадке школы программу дополнительного образования, привлекая операторов наиболее востребованных в городе спортивных и танцевальных секций, языковых школ, курсов подготовки к ЕГЭ и т.д.

Спортзал школы №314 в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Мы благодарны экспертному жюри за высокую оценку нашего проекта. Школа №314 – уже вторая, построенная нашим предприятием по концессии, сейчас мы готовим новые инициативы по строительству школ. Инициируя концессию, всегда ставим перед собой задачу не только ускорить появление нужных жителям образовательных объектов, но и создать новую точку притяжения в районе, обеспечить полезный досуг, возможности для самореализации и развития не только детям, но и взрослым. Наши концессионные школы становятся площадками для отраслевых и городских мероприятий, они всегда в авангарде внедрения новых образовательных и воспитательных практик", - поблагодарила организаторов руководитель проектов холдинга "Атомстройкомплекс" Любовь Спелкова.

Теги: школа, проекты, Атом, ГЧП, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети