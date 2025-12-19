Екатеринбургская школа №314 от "Атома" вошла в топ-20 лучших проектов ГЧП

В Москве наградили финалистов конкурса объектов социальной инфраструктуры МАРТ, организованного комитетом Государственной думы ФС РФ по региональной политике и местному самоуправлению. Конкурс направлен на отбор лучших практик по созданию объектов социальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), деятельность которых направлена на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В топ-20 вошла екатеринбургская школа №314, построенная строительным холдингом "Атомстройкомплекс" в рамках трехстороннего концессионного соглашения с министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Сбербанком.

Всего на конкурс МАРТ в этом году было подано 156 заявок из 54 регионов России и стран СНГ. Это проекты в сфере образования, культуры, спорта, социальной защиты населения и санаторно-курортного лечения. Награды 20 лауреатам вручил председатель комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", здание школы площадью 22 тысячи квадратных метров рассчитано на 1500 учеников и располагает несколькими спортивными залами, профессиональным концертным залом на 450 мест, библиотекой и мультимедийным центром, мастерскими, студией звукозаписи и даже планетарием с четырехметровым куполом. По условиям концессии еще на протяжении пяти лет после ввода "Атом" осуществляет техническую эксплуатацию школы, для этого в структуре холдинга создана управляющая компания "Формула". Концессионер также реализует на площадке школы программу дополнительного образования, привлекая операторов наиболее востребованных в городе спортивных и танцевальных секций, языковых школ, курсов подготовки к ЕГЭ и т.д.

"Мы благодарны экспертному жюри за высокую оценку нашего проекта. Школа №314 – уже вторая, построенная нашим предприятием по концессии, сейчас мы готовим новые инициативы по строительству школ. Инициируя концессию, всегда ставим перед собой задачу не только ускорить появление нужных жителям образовательных объектов, но и создать новую точку притяжения в районе, обеспечить полезный досуг, возможности для самореализации и развития не только детям, но и взрослым. Наши концессионные школы становятся площадками для отраслевых и городских мероприятий, они всегда в авангарде внедрения новых образовательных и воспитательных практик", - поблагодарила организаторов руководитель проектов холдинга "Атомстройкомплекс" Любовь Спелкова.