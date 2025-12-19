Россия выбыла из топ-5 стран мира по исследованиям в физике и математике

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, РФ в 2024 году утратила позиции в мировой научной элите.

Страна выбыла из пятёрки лидеров по числу публикаций в области физики и математики в журналах, индексируемых Scopus. В прошлом году российские учёные опубликовали 20 тыс. 707 работ по физике и 11 тыс. 135 по математике. По сравнению с 2020 годом это означает снижение на 38% и 14% соответственно. Вследствие этого Россия опустилась с 4-го на 7-е место в мировом рейтинге по физике и с 5-го на 8-е по математике.

Доля страны в общемировом объёме публикаций за четыре года сократилась практически вдвое: с 7,81% до 4,01% в физических науках и с 4,86% до 2,01% в математических.

Также из мирового топ-10 выбыли российские исследователи в сфере компьютерных наук, опустившись с 10-го на 16-е место. Их доля упала с 3,17% до 1,43%.

Серьёзный спад наблюдается и в других традиционно сильных дисциплинах: материаловедении, химических технологиях, электронике и IT, медицинских технологиях. Общее количество публикаций российских авторов в Scopus (100,9 тыс. в 2024 году) достигло минимума с 2017 года, сократившись на 24% по сравнению с 2021 годом.

