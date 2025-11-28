В Госдуме хотят сделать для ученых доплату к пенсии до 20%

Кабмин может ввести дополнительные выплаты к пенсиям для ученых.

Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму 28 ноября лидером фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым и главой комитета по развитию гражданского общества Яной Лантратовой. Инициатива предполагает увеличение фиксированной части страховой пенсии на 10% для кандидатов наук и на 20% для докторов наук.

В настоящее время действующее законодательство не учитывает ученые степени при расчете пенсионных выплат. Как отмечается в пояснительной записке к документу, отсутствие подобного механизма обесценивает вклад ученых в развитие страны, снижает предсказуемость их материального обеспечения после выхода на пенсию и не способствует удержанию кадров в научной и образовательной сферах.

Миронов подчеркнул, что государство несправедливо игнорирует годы труда, необходимые для получения ученой степени. "Это специалисты с большой буквы, на которых держатся высшие учебные заведения и вся российская наука", — заявил парламентарий.

Яна Лантратова добавила, что эта мера призвана повысить престиж научной деятельности, остановить отток кадров и станет мощным стимулом для молодежи оставаться в профессии. Надбавка будет применяться автоматически, на основании данных о высшей ученой степени, сообщают "Известия".