19 Декабря 2025
Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Фото: Накануне.RU

Родители учеников школы, на которую напал подросток, выразили претензии к администрации

Родители учеников Успенской школы в Горках-2 выразили претензии к администрации учебного заведения в связи с инцидентом с вооружённым подростком.

Они потребовали отчёта о принятых мерах безопасности и инициировали проверку школы. По словам организатора встречи, после обсуждения в родительском чате идеи обращения к президенту РФ её вызвали в полицию, где предупредили о возможном задержании за несанкционированный митинг. В итоге записать обращение разрешили на территории у школы.

Со слов родителей, нападавший ранее беспрепятственно пронёс оружие в школьном автобусе, а затем в течение часа свободно находился в здании до приезда правоохранительных органов. Также было отмечено, что в момент происшествия некоторые запасные выходы оказались заблокированы, что осложнило эвакуацию. В качестве одной из мер теперь рассматривается создание "родительского патруля".

Отдельное недоумение у взрослых вызвало недавнее требование школы повторно предоставить документы на зачисление детей, включая тех, кто учится уже несколько лет. Дату просят не указывать.

Напомним, утром 16 декабря в полицию сообщили о том, что учащийся школы в поселке Горки-2 ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а потом ударил ножом 10-летнего школьника, который позже умер. Нападавший задержан. Он – ученик 9Б класса этой же Успенской школы. Перед налетом подросток сделал предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, он якобы планировал теракт и мог взять устройство с собой. Сейчас здание школы обследуют на наличие взрывчатки. У школьника также, возможно, имелся тактический бронежилет, на котором написан лозунг террористической организации. А в учебное заведение он пришел в балаклаве и футболке с девизом террористической организации.

Теги: школа, нападение


