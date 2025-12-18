Лукашенко намекнул, что может выйти из президентской гонки в 2030 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что может отказаться от участия в выборах в 2030 году. Эта тема была поднята во время заседания Всебелорусского народного собрания в Минске.

Четкого заявления не прозвучало, однако, когда глава общественного центра законодательных инициатив Анна Канопацкая отметила, что будет рада видеть в 2030 году такого здорового и полного сил и опыта соперника, как Лукашенко, тот ответил:

"Гарантирую тебе... Я сказал, что буду здоров, а не соперничество".

Свое высказывание белорусский президент пока решил оставить без пояснений.