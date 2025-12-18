Дмитрук: "Зеленский сказал, что ждет смерти Трампа"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, пока политики либо не поменяются, либо не умрут. По мнению депутата Верховной Рады Артема Дмитрука, это прямое заявление о том, что украинский президент ожидает смерти главы США Дональда Трампа.

Ранее на пресс-конференции Зеленский отметил, что именно США выступает против вступления Украины в НАТО.

"США пока что не видят нас в НАТО. Все в нашей жизни — пока что. Возможно, позиция изменится в будущем. Политики меняются, кто-то живет, кто-то умирает", — заявил украинский президент.

Дмитрук заявил, что Зеленский серьезно настроен на "уничтожение Трампа и всего, что с ним связано".

"Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональд Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО и против продолжения войны. Зеленский фактически говорит о физическом устранении политических оппонентов", - отметил депутат в своих соцсетях.

Ранее президент США написал, что он ясно говорил Зеленскому, что у него нет козырей и нужно было заключать мир. Но тот из упрямства продолжил воевать. И теперь против него очень многое. После этого бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что США в рамках соглашений с Россией обсуждают уход украинского президента из власти, чтобы он не мешал заключению мирного соглашения.