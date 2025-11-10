Лукашенко: "Орешник" не будет находиться в одном и том же месте

Ракетный комплекс "Орешник", который в декабре заступит на боевое дежурство в Белоруссии, не будет находиться в одном и том же месте. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. При этом детали он раскрывать отказался.

"Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки (сможет при необходимости - ред.) нанести удар", - приводит агентство Белта слова Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что серийное производство "Орешник" уже запущено, а разместить ракеты планируется на территории Белоруссии. Позднее оба президента сообщили о готовности в 2025 году разместить в стране не только "Орешник", но и другое новейшее российское вооружение. В сентябре Лукашенко заявил, что "Орешник" "уже в пути". На территории Белоруссии уже подготовлены места для размещения готового комплекса.