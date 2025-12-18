В Екатеринбурге школьного охранника обвиняют в приставаниях к третьеклассницам

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес меру пресечения 67-летнему охраннику школы №151. Сотрудника ЧОПа обвиняют по п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних".

Согласно решению суда, мужчина отправлен в СИЗО, где пробудет по 15 февраля 2026 года.

Как сообщают СМИ, охранник работал в школе с октября. В какой-то момент мамы двух третьеклассниц заявили, что мужчина домогался их дочерей. Якобы он предлагал детям конфеты и трогал через одежду.